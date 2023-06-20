Зуд и чесотка: как быстро избавиться от последствий укусов комаров

Эксперт раскрыла способы избавления от назойливых мучений, особенно актуальных летом.

Лето — это пора, когда просыпаются различные насекомые, укусы которых раздражают нашу кожу. Среди них есть и комары, последствия нападений которых многие люди пытаются нивелировать с помощью соды.

Педиатр Кристина Никитина напомнила, что раствор из соды и бикарбоната натрия часто используют в домашних условиях для лечения воспалений от укусов насекомых. Он обладает защитным эффектом, а также позволяет снять незначительное раздражение, передает издание Газета.ру.

«Использование соды в таком варианте одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для детей в возрасте старше двух лет», — отмечает врач.

Однако стоит учитывать, что сода сама по себе может вызвать раздражение кожи. Чтобы этого избежать, можно использовать другие, не менее эффективные средства для борьбы с неприятными симптомами.

Это, например, могут быть лосьоны или суспензии с оксидом цинка. При высыхании они приятно охлаждают кожу и уменьшают зуд.

«Если же зуд все-таки остается, и он очень сильный, более эффективно будет использовать антигистаминные препараты внутрь, предварительно проконсультировавшись с врачом», — советует специалист.

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