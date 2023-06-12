Маленькие кровососы: чем опасны комары и какие болезни они переносят

Стоит обратиться незамедлительно к врачу, если место укуса начинает гноиться и появилась температура.

Чаще всего укусы комаров могут вызвать аллергические реакции на слюну и то, что в ней содержится. Однако, бывает, что комары переносят куда более опасные для человека заболевания. Об этом изданию Газета.ру рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Эксперт отмечает, что если аллергическая реакция на укус достаточно сильная или укусы множественные, то можно получить сильный отек и прибегнуть к принятию антигистаминных средств. Скорее всего обычных таблеток будет недостаточно.

Но самое страшное это то, что комары могут передавать большое количество заболеваний через укусы. Чаще всего — малярию. Без отсутствия лечения болезнь может привести к летальному исходу. Помимо этого, комары передают множество вирусных заболеваний. Например, японский энцефалит, лихорадку Зика, лихорадку западного Нила, лихорадку Денге, а также бактериальные заболевания, в том числе туляремию.

«И если эти вирусные лихорадки на территории России практически не встречаются, то туляремия в нашей стране есть. Кроме того, есть риск заражения паразитарными инфекциями, в том числе дирофиляриозом. Его источниками чаще всего являются одичавшие собаки и кошки. И если комар кусает такое животное с наличием личинок паразита в крови, то далее они могут попасть в организм человека после укуса», — рассказывает врач.

Больше всего стоит опасаться комариных укусов детям, у которых выраженный и отягощенный аллергофон или существуют проблемы с кровообращением кожи на фоне сахарного диабета. Комариный укус, как известно, вызывает зуд, поэтому увеличивается риск занесения инфекции.

«Можно попробовать снизить риск укуса. Для этого можно носить закрытую одежду, использовать москитные сетки, применять репелленты. Также старайтесь избегать болот и не купаться в водоемах с застоявшейся водой, дома не оставляйте открытые емкости с водой, используйте фумигаторы и другие средства от комаров», — советует Поздняков.

В случае, если место комариного укуса гноится и отекает, а зуд длится более трех дней, то стоит незамедлительно обратиться к врачу. Также стоит посетить специалиста если после укуса у вас появилась повышенная температура, затрудненное дыхание или тошнота.

Если по телу пошла сильная аллергическая реакция, то стоит сходить к врачу-аллергологу, а при появлении кожных высыпаний — к дерматологу. Если у вас есть неврологические симптомы, то необходимо пойти к врачу-неврологу. А при повышенной температуре тела необходимо обратиться к врачу-терапевту, который направит вас к профильным специалистам.

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