Работающих из-за границы россиян обяжут платить налог в 13-15%

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 47 0

Госдума приняла в I чтении законопроект о налогообложении для работающих из-за границы

Работающих из-за границы россиян обяжут платить налог в 13-15%

Фото: www.globallookpress.com / Gary Burchill

Читайте нас в: Дзен Новости

При этом статус налогового резидентства не окажет никакого влияния. Какие еще есть нюансы?

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на из-за границы.

Документ был внесен на рассмотрение правительством. Уточняется, что мера коснется сотрудников, работающих дистанционно по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера. На это не будет влиять статус налогового резидентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума сразу во втором и третьем чтениях прияла законопроект, который позволит зачесть срочную службу в армии в список индивидуальных достижений поступающих в вузы и колледжи.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
83.99
0.34 91.80
0.17
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

Последние новости

18:29
Путин побывал внутри электротрамвайчика и оставил автограф на карте «Тройка»
18:25
Сын президента США Хантер Байден признался в налоговых нарушениях по двум эпизодам
18:23
Они споют вам о…: выпускников на «Алых парусах» поздравит не только «Чайф»
18:19
Боррель заявил о нехватке в ЕС материалов для производства боеприпасов
18:11
Полиция бездействует: мигрант жестоко избил женщину с ребенком во Франции
18:05
«Испытания позади»: чего достигла экономика России к настоящему времени

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Четыре клоуна, одна сцена: в Табакерке представили спектакль «Смертельный номер»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео