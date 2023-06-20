Госдума приняла закон о льготах для бойцов СВО при поступлении в вузы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 104 0

В нижней палате считают, что срочная служба должна быть преимуществом.

Госдума приняла закон о льготах для бойцов СВО при поступлении в вузы

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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Тема:
Спецоперация

Госдума сразу во втором и третьем чтениях прияла законопроект, который позволит зачесть срочную службу в армии в список индивидуальных достижений поступающих в вузы и колледжи. Инициатива предусматривает льготы для участников спецоперации.

Нововведения коснутся закона «Об образовании в РФ». Авторами законопроекта выступила группа сенаторов и депутатов под руководством первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

В документе отмечается, что военная служба по призыву, служба на контрактной основе, а также военная служба в период мобилизации в рядах Вооруженных сил РФ, а также в зоне СВО могут принести поступающим дополнительные баллы.

Герои России, участники СВО и участники отражения вражеских атак на территории РФ, мобилизованные, ополченцы Донбасса и дети участников боевых действий за рубежом смогут подать заявления о поступлении в вузы в рамках отдельной квоты.

В Госдуме отметили, что срочная служба в армии должна быть преимуществом и создавать льготные основания при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования.

Ранее 5-tv.ru писал, что на «Госуслугах» стартовал прием документов в российские вузы.

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