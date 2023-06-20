Боррель заявил о нехватке в ЕС материалов для производства боеприпасов

Председатель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о нехватке материалов для изготовления боеприпасов. Он отметил, что ЕС из-за сложившейся ситуации приходится закупать продукты извне.

«Для расширения производства боеприпасов нам не хватает критических материалов», — прокомментировал он в рамках своего выступления на пресс-конференции в Бельгии, трансляция которой велась в его аккаунте в Twitter.

Боррель выразил опасения, что необходимость импортировать критические материалы может ослабить стратегическую автономию Евросоюза. Он отметил, что это также ставит под угрозу европейскую безопасность и стабильность.

Накануне, 20 июня, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что запасы Альянса опустошены. По его словам, необходимо восстановить поступления в арсеналы стран военной организации в кратчайшие сроки, так как НАТО в обозримом будущем может понадобится мощная промышленность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз намерен выделить Украине новый пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов.