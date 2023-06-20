Только с условием: ЕС выделит новый пакет финансовой помощи Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Bloomberg: ЕС выделит новый пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро

Только с условием: ЕС выделит новый пакет финансовой помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Финансировать планируется за счет государств — членов ЕС, а не за счет рыночных займов.

Евросоюз намерен выделить Украине новый пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на достоверные источники. По их данным, до обнародования план может быть скорректирован.

Так, Евросоюз пожелал профинансировать основные направления Киева и покрыть расходы на реконструкцию приоритетной инфраструктуры. Деньги будут выделены в виде льготных кредитов и грантов. Кроме того, пакет будет финансироваться за счет европейских стран. Финансовая поддержка Незалежной будет осуществлена в рамках пересмотра долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021–2027 годы.

Как уточнило агентство, средства будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы, направленные на укрепление верховенства закона и на борьбу с коррупцией. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в связи с чем страны НАТО решили нарастить поставки оружия ВСУ.

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