«Печаль и горе»: дрон ВСУ влетел в жилую квартиру в Донецке

Эфирная новость 40 0

Дрон ВСУ влетел в жилую квартиру в Донецке

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Двор засыпало битым стеклом и обломками летательного аппарата.

ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотника. Рано утром жители высотки в центре города проснулись от грохота. В квартиру на 20-м этаже влетел дрон, начался пожар, двор засыпало битым стеклом и обломками летательного аппарата.

«В окно залетело, случилось возгорание, там никого не было, никто не пострадал, но хорошего мало. Печаль и горе, скорей бы все закончилось», — сетует местная жительница Лидия Николаевна.

На стенах пострадавшей квартиры остались следы поражающих элементов, которыми был начинен дрон. И вот сейчас появляются сообщения об еще одной атаке беспилотника, уже по другому донецкому адресу — там загорелась лоджия.

Тема:
Спецоперация
21 июн
«С разных сторон»: ВС РФ освободили укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении
21 июн
Бастрыкин: украинские боевики обстреливают Донбасс из всех видов РСЗО
21 июн
Огонь, батарея: националистам под Угледаром противостоят российские артиллеристы
21 июн
«Эффективная тактика»: как Россия применяет огневое прочесывание в зоне СВО
21 июн
Стальные монстры: лучшее видео из зоны СВО за день
21 июн
Армия России ударила «Солнцепеками» по ВСУ около Авдеевки
21 июн
Ударный вертолет Ка-52 сумел вернуться на базу без хвоста
21 июн
Сменила гнев на милость: Франция поменяла позицию о членстве Украины в НАТО
21 июн
«Серая зона»: появилось видео боевой работы российских бойцов в тылу частей ВСУ
21 июн
На Украине признали сложности при контрнаступлении
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

11:16
«С разных сторон»: ВС РФ освободили укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении
11:12
В Белоруссии начинается мобилизационное учение
11:04
А вы уже знаете? Какая поп-группа выступит перед выпускниками на «Алых парусах» в Петербурге
11:03
Путин не исключил введения уголовной ответственности за поджоги леса и сухой травы
10:53
Двух подростков госпитализировали после падения с высоты в Саратове
10:52
Байден после визита Блинкена в Пекин назвал Си Цзиньпина диктатором

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Скажется — сбудется: как загадывать желания в День летнего солнцестояния 21 июня

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео