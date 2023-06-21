«Печаль и горе»: дрон ВСУ влетел в жилую квартиру в Донецке

Двор засыпало битым стеклом и обломками летательного аппарата.

ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотника. Рано утром жители высотки в центре города проснулись от грохота. В квартиру на 20-м этаже влетел дрон, начался пожар, двор засыпало битым стеклом и обломками летательного аппарата.

«В окно залетело, случилось возгорание, там никого не было, никто не пострадал, но хорошего мало. Печаль и горе, скорей бы все закончилось», — сетует местная жительница Лидия Николаевна.

На стенах пострадавшей квартиры остались следы поражающих элементов, которыми был начинен дрон. И вот сейчас появляются сообщения об еще одной атаке беспилотника, уже по другому донецкому адресу — там загорелась лоджия.