«Печаль и горе»: дрон ВСУ влетел в жилую квартиру в Донецке
Дрон ВСУ влетел в жилую квартиру в Донецке
Фото, видео: 5-tv.ru
Двор засыпало битым стеклом и обломками летательного аппарата.
ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотника. Рано утром жители высотки в центре города проснулись от грохота. В квартиру на 20-м этаже влетел дрон, начался пожар, двор засыпало битым стеклом и обломками летательного аппарата.
«В окно залетело, случилось возгорание, там никого не было, никто не пострадал, но хорошего мало. Печаль и горе, скорей бы все закончилось», — сетует местная жительница Лидия Николаевна.
На стенах пострадавшей квартиры остались следы поражающих элементов, которыми был начинен дрон. И вот сейчас появляются сообщения об еще одной атаке беспилотника, уже по другому донецкому адресу — там загорелась лоджия.
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