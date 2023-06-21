Суд оштрафовал рэпера Моргенштерна* за отказ указать в соцсетях статус иноагента

Савеловский суд Москвы оштрафовал российского рэпера Моргенштерна* за то, что тот не указал свой статус иностранного агента в социальных сетях.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы Моргенштерн А. Т.* признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — говорится в сообщении.

Также в официальном заявлении суда говорится о том, что причиной для составления протокола в отношении музыканта стали три его публикации в Instagram**, на которых он не разместил плашку иноагента, как его обязывает закон.

К слову, если его в течение года дважды привлекут по этой статье, то в таком случае против Моргенштерна* могут завести уже уголовное дело о злостном уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Тогда ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Артиста внесли в реестр иноагентов в мае 2022 года. Моргенштерн* намеревался оспорить это решение, однако суд оставил его в силе. Сейчас музыкант проживает за пределами России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Моргенштерна* составили протокол из-за отсутствия маркировки «иноагента».

* — признан физлицом-иноагентов в РФ.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

