ФССП сняла все денежные средства со счетов российской «дочки» Google

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

ФССП сняла все денежные средства со счетов российской дочерней компании Google

ФССП сняла все денежные средства со счетов российской «дочки» Google

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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При этом у компании осталось еще более 375 миллионов рублей.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в России сняла все денежные средства с банковских счетов российской дочерней компании Google — ООО «Гугл» еще в апреле. Об этом говорится в отчете компании за 2022 год.

В документе говорится о том, что это произошло в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам. Так, сумма составила десять и три миллиарда рублей. Остаток на счетах «Гугл» на конец 2022 года — 375,5 миллиона рублей.

В 2022 году компания ООО «Гугл» разместила на «Федресурсе» новость о том, что намеревается обратиться с заявлением о банкротстве из-за невозможности выполнить денежные требования.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российская дочка Google подала заявление о своем банкротстве.

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