Путин объявил благодарность хоккеисту Овечкину за трудовые успехи

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Государство оценило трудовые успехи и добросовестную работу спортсмена.

Путин объявил благодарность хоккеисту Овечкину за трудовые успехи

Фото: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность трехкратному чемпиону мира по хоккею капитану клуба НХЛ «Вашингтон» Александру Овечкину. Российский спортсмен был награжден за трудовые успехи, следует и текса документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента РФ Овечкину Александру Михайловичу», — написано в указе.

Главой государства была отмечена многолетняя добросовестная работа хоккеиста.

Овечкин был воспитан школой московского «Динамо». Сейчас он является советником гендиректора столичного хоккейного клуба.

37-летний спортсмен занимает второе место в рейтинге лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. На счету хоккеиста 822 заброшенные шайбы. Он уступает 72 шайбы Уэну Гретцки, который удерживает первое место.

В составе российской сборной Александр Овечкин трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2012 и 2014 годах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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