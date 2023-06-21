Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий документ было опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Московский городской глава был удостоен госнаграды в день своего 65-летия. Государство отметило его вклад в социальное и экономическое развитие российской столицы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Путин поздравит Собянина с юбилеем. По его словам, глава государства обязательно уделит ему время и, как минимум, выскажет пожелания по телефону.

Официальный представитель Кремля отметил успехи Собянина как руководителя столицы. По его словам, Москва сегодня — один из самых передовых городов мира, который продолжает развиваться не только в эстетической сфере, но и финансовой, промышленной, а также туристической.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы.