В России проходит акция «Свеча памяти»

Эти кадры мы получаем с Поклонной горы в Москве. Тысячи жителей столицы и гости города пришли туда, чтобы почтить минутой молчания память всех погибших в годы Великой Отечественной.

22-го июня ровно 82 года назад в истории нашей страны началась самая кровопролитная война. Позже станет понятно, что она станет такой и для всего остального мира тоже. Только по самым приблизительным оценкам, фашисты убили 27 миллионов советских граждан.

Цветы и свечи несут в Москве и на Крымскую набережную в парк «Музеон». Акция проходит по всей России. В Петербурге основные мероприятия развернулись на Дворцовой площади. Там зажгли десятки тысяч свечей. В Екатеринбурге жители выстроились в слово «Помним».

В других городах из свечей выкладывали целые картины и инсталляции.