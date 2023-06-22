В России проходит акция «Свеча памяти»

Тысячи россиян почтили героев Великой Отечественной войны.

Фото, видео: © РИА Новости / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Эти кадры мы получаем с Поклонной горы в Москве. Тысячи жителей столицы и гости города пришли туда, чтобы почтить минутой молчания память всех погибших в годы Великой Отечественной.

22-го июня ровно 82 года назад в истории нашей страны началась самая кровопролитная война. Позже станет понятно, что она станет такой и для всего остального мира тоже. Только по самым приблизительным оценкам, фашисты убили 27 миллионов советских граждан.

Цветы и свечи несут в Москве и на Крымскую набережную в парк «Музеон». Акция проходит по всей России. В Петербурге основные мероприятия развернулись на Дворцовой площади. Там зажгли десятки тысяч свечей. В Екатеринбурге жители выстроились в слово «Помним».

В других городах из свечей выкладывали целые картины и инсталляции.

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