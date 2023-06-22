Слова Джо Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников

Через 24 часа после визита госсекретаря Штатов Энтони Блинкена в Пекин Байден назвал своего китайского коллегу диктатором.

Президент США Джо Байден причислил председателя КНР Си Цзиньпина к категории диктаторов. Это высказывание заставило американских чиновников серьезно понервничать с учетом визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, который состоялся накануне. Всего сутки понадобились американскому лидеру, чтобы поставить под удар результаты проведенных переговоров. Об этом сообщили источники телекомпании NBC, информация опубликована на сайте издания.

Как отмечают авторы публикации, чиновники лично соединяются с китайскими коллегами с помощью разных каналов связи, чтобы доказать — резкое заявление Байдена о лидере КНР не имеет ничего общего с политикой администрации президента и не говорит о вероятности изменения этой позиции. Они надеются, что разногласия не станут серьезным препятствием для исполнения договоренностей, достигнутых Блинкеном во время поездки в Китай.

«Неудивительно, что президент откровенно говорит о Китае и о наших разногласиях — мы, конечно, не одиноки в этом… Госсекретарь Блинкен с пользой провел время и добился определенного прогресса. У нас есть все основания полагать, что мы будем развивать его», — сказано в материале.

Накануне во время сбора средств на предвыборную кампанию в Калифорнии Байден сказал, что его коллега из КНР «очень расстроился», когда американские военные сбили китайский шпионский воздушный шар, что летал над США. Он заявил — происшествие стало «большим смущением для диктатора, который не понимал, что произошло».

«Затем он продолжил говорить, что Си не знал, что воздушный шар находился над континентальной частью США после того как его сбили с курса недалеко от Аляски», — пишут авторы статьи.

Китай гневно отреагировал на высказывание американского лидера, а также назвал комментарии Байдена «крайне абсурдными» и «безответственными». Пресс-секретарь МИД страны Мао Нин сказал в ходе брифинга, что эти слова идут вразрез с дипломатическим этикетом и представляют собой открытую провокацию. Один из источников NBC предположил: Пекин, вероятно, «больше разгневан мыслью Байдена, что Цзиньпин не всемогущ, а потому не знал, что происходит с воздушным шаром».

Стоит отметить, что буквально на днях, 19 июня, президент США, обсуждая поездку Блинкена в Пекин (она состоялась 18–19 июня), звучал более позитивно и говорил, что отношения Соединенных Штатов и Китая «находятся на правильном пути».

Ранее, писал 5-tv.ru, сын Джо Байдена Хантер признал себя виновным в недоплате миллиона долларов налогов, хранении оружия и употреблении запрещенных веществ. На это папа-политик публично заявил, что гордится наследником.