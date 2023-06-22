Перекрыли полдороги: легковушки превратились в металлолом при ДТП в Ялте

Одна из машин еще и загорелась.

В аварии под Ялтой две легковушки превратились в груду металлолома, а их детали разбросало по всей дороге. Одна из машин еще и загорелась.

Пожар смогли оперативно потушить — и, несмотря на тяжесть повреждений, никто в аварии не погиб. А вот движение было серьезно затруднено — машины перекрыли одну сторону дороги, и другим водителям пришлось объезжать их по встречке.