Число погибших после прорыва Каховской ГЭС под Херсоном возросло до 46

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 54 0

Пострадали в результате ЧП более 100 человек.

Число погибших после прорыва Каховской ГЭС под Херсоном возросло до 46

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Число погибших после прорыва Каховской ГЭС под Херсоном возросло до 46. Об этом сообщил источник в экстренных службах, пишет ТАСС.

Также известно, что в результате происшествия пострадал 121 человек. Некоторые пациенты были направлены в больницы Крыма для оказания помощи.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после прорыва Каховской ГЭС в районе продолжают проводить дезинфекцию. В воде оказались старые скотомогильники и местные кладбища, размыв которых может привести к печальным последствиям.

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