Новые российские фрегаты и корветы вооружат «Цирконами»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Главком ВМФ Евменов: строящиеся и новые фрегаты и корветы будут вооружены «Цирконами»

Новые российские фрегаты и корветы вооружат «Цирконами»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Неужели Россия откажется от «Ониксов» и «Калибров»?

Строящиеся российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

На Международном военно-морском салоне в Кронштадте он отметил, что при этом российские силы не будут отказываться от крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», поскольку они уже доказали свою высокую надежность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшее время на вооружение российской армии заступят комплексы «Сармат» с новой тяжелой ракетой.

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

Последние новости

11:54
В России могут разрешить работу сайтов с нелегальными фильмами
11:49
Масштабная историческая реконструкция проходит в Брестской крепости
11:48
Полина Максимова взяла в заложники Романа Маякина в комедии «Мальдивы подождут»
11:40
Умирает в муках, как и хозяин: легендарный особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
11:36
«Мы — добровольцы»: все больше россиян подписывают контракты с Минобороны
11:31
Посол Антонов назвал США ответственными в затягивании конфликта на Украине

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
Бывший начальник антикоррупционного главка МВД Сугробов вышел из колонии
Уже давно: жена Зеленского призналась, почему с ним не живет
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео