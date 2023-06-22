Путин зажег свечу у монумента «Скорбь» в Музее Победы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Президент также осмотрел экспозиции «Zаветам Vерны» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин почтил память героев Великой Отечественной войны и зажег свечу у монумента «Скорбь» в Музее Победы на Поклонной горе.

Вместе с главой государства свечу в память о ветеранах событий 1941–1945 годов зажег директор московского музея Александр Школьник.

В рамках посещения Музея Победы Владимир Путин побывал не только в Зале Памяти и Скорби, где расположена большая скульптура из белого мрамора, олицетворяющая горе женщин, которые потеряли близких в годы ВОВ, но и осмотрел новую экспозицию — «Zаветам Vерны», а также «Битва за Москву. Первая Победа!».

Утром 22 июня, в День Памяти и Скорби, глава государства также побывал у могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля и возложил венок. Также он почтил память павших защитников Отечества в годы ВОВ минутой молчания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны рассекретило данные о подвигах советских бойцов в начале ВОВ.

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