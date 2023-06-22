Минобороны рассекретило данные о подвигах советских бойцов в начале ВОВ

В День памяти и скорби Минобороны России опубликовало рассекреченные документальные подтверждения подвигов советских солдат в своем Telegram-канале. 78 лет назад, ранним утром 22 июня 1941 года без объявления войны Германия напала на СССР. Авиация нанесла удары по военным базам, аэродромам, железнодорожным узлам сразу во многих городах.

В «Историческом журнале Черноморского флота» сказано, что в 3 часа утра 22 июня 1941 года на подходе к Севастополю были замечены немецкие самолеты. Они сбрасывали бомбы и мины на парашютах, пытаясь таким образом заблокировать в городской бухте корабли. Но не вышло, и первый авиаудар Великой Отечественной войны (ВОВ) немцы провалили. Ни одно судно не пострадало, мины вскоре были обезврежены, в то время как нацисты потеряли несколько самолетов.

В первые дни ВОВ на стороне Германии выступили Румыния, Италия, Венгрия, Словакия и Финляндия. Не заметить миллионы солдат, тысячи танков, самолетов и боевых орудий, подступающих к границам, было невозможно. Накануне народный комиссар обороны маршал СССР Семен Тимошенко поручил командующим приграничных округов привести войска в полную боевую готовность; замаскировать позиции и занять огневые точки и перебазировать авиацию. Распоряжения сохранились до наших дней.

На рассекреченных страницах «Истории пятого гвардейского авиаполка» отмечается, что на следующее утро после первых ударов по Севастополю была одержана первая победа летчиками Черноморского флота. Ответный удар был нанесен с бортов бомбардировщиков ДБ-3 по военно-морской базе Румынии — порту Констанца. Все цели были успешно поражены.

«Огонь и клубы черного дыма закрыли нефтесклады и портовые сооружения. Первая победа одержана. Боевой счет части открыт. Операция удалась блестяще», — сказано в документе.

Еще в начале войны стало понятно, что гитлеровцы плохо приспособлены к ночным атакам и боятся рукопашного боя. Поэтому начальник Генерального штаба генерал армии Георгий Жуков сформировал специальные подразделения, которые в темное время суток с нескольких сторон били по танковым и моторизованным частям противника, а с первыми лучами возвращались в расположение. При минимальных потерях удавалось нанести значительный урон нацистам, доводя их до паники.

Около 26,6 миллиона советских граждан погибли в мясорубке войны. Во всем мире жертв по разным оценкам было от 50 до 80 миллионов. Но все же каждый год Россия и мир празднуют Победу. Путь к ней занял четыре долгих года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об акции «Свеча памяти», которая ежегодно проходит в городах России.