Хулиган Пашу, скромник Фомин и химик Маркони: какими звезды были в школе

Уже в ближайшие выходные российские школьники простятся с одним из самых светлых периодов своей жизни и вступят в новую взрослую жизнь, но воспоминания останутся с ними навсегда.

В социальной сети «Вконтакте» состоялась премьера комедийного мюзикла «Танцуй, пока молодой», который был снят специально для выпускников российских школ. В фильме появились такие знаменитости как Владимир Маркони, INSTASAMKA, Карина Кросс, Валя Карнавал, Тося Чайкина, Ваня Дмитриенко и другие.

По сюжету 16-летний парень по имени Егор, безответно влюбленный в свою одноклассницу Ульяну, хочет остановить девушку, которая после выпускного планирует уехать в другой город. Пользуясь помощью своих «виртуальных друзей Вконтакте», Егор пробует изменить свое прошлое. Популярные российские треки стали украшением этого увлекательного приключения.

Звезды отечественного шоу-бизнеса вспомнили о своих школьных годах: рассказали о любимых и нелюбимых предметах, как складывались их отношения с одноклассниками, а также как учителя повлияли на становление артистов.

По признанию Пашу (настоящее имя Павел Курьянов. — Прим. ред.), в школьные годы он был настоящим хулиганом. Как рассказал бизнесмен, он издевался над девочками, обижал слабых.

«Если бы я сейчас увидел такого, как я, и он бы учился в классе с моей дочкой, я бы его наказал», — эксклюзивно поделился Пашу с корреспондентом 5-tv.ru.

Любимым предметом была физкультура, потому что на этом уроке не было особых ограничений, и неусидчивый Паша мог делать все, что угодно. Русский язык был одним из самых нелюбимых предметов Пашу, в частности из-за учительницы. Репетитор будущего бизнесмена по математике, напротив, смог повлиять на его становление.

«Она частично изменила мою жизнь и мое мировоззрение с точки зрения потребления знаний», — поделился Пашу.

Участница Artic & Asti Севиль была хорошисткой в школе, тем не менее, ее родителей вызывали в школу из-за плохого поведения.

«Потому что я всегда хохотала на уроках. Абсолютно постоянно. И порой срывала тем самым занятия», — призналась певица.

Любимыми предметами девушки были история и физика, ей настолько было интересно на этих занятиях, что она даже сидела за первой партой. А нелюбимым уроком была география, по которой у певицы была тройка.

«Собственно команда, с которой я работаю, знают это не понаслышке», — смеется Севиль.

У Мити Фомина тоже были проблемы с поведением, несмотря на хорошую учебу. И если в начальной школе певец был центром травли со стороны одноклассников, то позже уже он сам стал терроризировать окружающих, в частности учителей.

«Мне были очень многие вещи непонятны. Я спорил. Я был выдворен из класса достаточно часто. Мне писали замечания в дневнике», — рассказала Митя Фомин.

Певец признался, что неплохо разбирается в алгебре, геометрии, химии, при этом сейчас он хотел бы восполнить свои знания по истории.

Комик и телеведущий Владимир Маркони был активным и веселым ребенком. История, право, природоведение, география были его любимыми предметами, а занятия по алгебре и геометрии шоумен не особо жаждал посещать.

«Я любил химию. Потому что у нас были опыты, когда из специальной скляночки наш преподаватель доставала щипцами какой-нибудь редкоземельный металл, отрезала кусок, бросала в жидкость, все дымило. Мы такие: «Вау!» — смеется Маркони.

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