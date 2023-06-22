В Нижнем Тагиле мать-алкоголичка бросила четверых детей ради бутылки

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Рита Миронова
Рита Миронова 32 0

В Свердловской области у пьющей матери забрали четверых детей

В Нижнем Тагиле мать-алкоголичка бросила четверых детей ради бутылки

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Малыши провели несколько месяцев, лежа на грязном матрасе.

Сотрудники МВД начали проверку семьи из Нижнего Тагила после того, как мать бросила четверых детей и ушла выпивать. Как пишет URA.RU, малыши находились в антисанитарных условиях и несколько месяцев лежали на грязном матрасе.

«Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в СК РФ по Свердловской области.

Следователи установят, кто и как следил за детьми, а также общую картину семьи, чтобы привлечь виновных к ответственности за нарушения.

О том, что мать бросила детей ради алкоголя, начали активно писать пользователи соцсетей. После этого в дом прибыла полиция. Горе-мать уже привлечена к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как жительница Нижнего Тагила замаскировала кошку под ребенка, чтобы спрятать наркотики.

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