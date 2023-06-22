Подлодку «Белгород» — носитель «Посейдонов» — примут в состав ВМФ РФ в 2023 году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Между тем «Хабаровск» сейчас строится в цехах завода «Севмаш».

Подлодку «Белгород» — носитель «Посейдонов» — примут в состав ВМФ РФ в 2023 году

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов сообщил, что атомная подводная лодка «Белгород» будет включена в арсенал российского ВМФ в текущем году. Об этом морской офицер рассказал в беседе с агентством РИА Новости.

Евменов в разговоре с журналистами на полях Международного военно-морского салона, проходящего в Кронштадте, сообщил, что атомная подводная лодка будет принята на вооружение в 2023 году, как ранее анонсировал глава РФ Владимир Путин.

«Как президент и сказал, в этом году примем», — прокомментировал он.

АПЛ «Белгород» является носителем ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Сама лодка стала экспериментальным проектом. «Белгород» была спущена на воду Белого моря на заводе «Севмаш», расположенного в Северодвинске. Отмечается, что в цехах судостроительного комплекса также строится еще один носитель «Посейдона» — АПТ «Хабаровск».

Путин впервые заявил о разработке «Посейдона» во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Он отметил, что подобные беспилотники могут быть оснащены не только ядерными снарядами, но и обычными. По его словам, разработка будет применима для работы по самым разным целям.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин сообщил, что Россия продолжит развитие ядерной триады.

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