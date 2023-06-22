Битва на ринге: Цукерберг принял предложение Маска о сражении

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Марк Цукерберг принял предложение Илона Маска выяснить отношения в бою

Битва на ринге: Цукерберг принял предложение Маска о сражении

Фото: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian

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Один из них просто решил создать новое приложение, которое может стать достойным конкурентом.

Руководитель корпорации Meta* Марк Цукерберг принял приглашение владельца Twitter Илона Маска выяснить отношения в бою без правил. И все это из-за конкуренции на карьерном поле.

Так, в своем личном блоге Цукерберг ответил Маску словами: «Присылай местоположение», на что бизнесмен ответил ему: «Вегасский Октагон».

Изначально их ссора началась после того как в Интернете появилась информация о планах компании Цукерберга запустить новое приложение, которое, по сути, будет являться прямым конкурентом Twitter.

«Я готов сразиться с ним в клетке, если он согласится», — написал Маск на такую новость.

К слову, Марк Цукерберг всего за пару месяцев весны увеличил свое состояние на 44,3 миллиарда долларов и стал лидером по росту личного состояния в 2023 году. Исходя из рейтинга Billionaires Index, сейчас состояние американца составляет 89,9 миллиарда долларов, он на 12-м месте.

Битва будет на равных.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как состояние Цукерберга выросло на 44,3 миллиарда долларов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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