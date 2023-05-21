Рекордно разбогател: состояние Цукерберга выросло на 44,3 миллиарда долларов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Bloomberg: состояние Марка Цукерберга в 2023 году выросло на 44,3 миллиарда долларов

Рекордно разбогател: состояние Цукерберга выросло на 44,3 миллиарда долларов

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Глава американской корпорации оказался первым среди самых богатых людей планеты по росту состояния с начала года.

Основатель Facebook* Марк Цукерберг всего за пару месяцев увеличил свое состояние на 44,3 миллиарда долларов и стал лидером по росту личного состояния в 2023 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Исходя из рейтинга Billionaires Index, сейчас состояние американца составляет 89,9 миллиарда долларов, он на 12 месте. Как отметили в агентстве, Цукерберг сделал акцент на метавселенной — это виртуальное пространство, где пользователи имеют возможность взаимодействовать с цифровыми предметами.

«Был готов на многое, чтобы доминировать в виртуальной реальности. И это стоило ему немалых денег. В какой-то момент его состояние упало более чем на 100 миллиардов долларов — ошеломляющий спад для миллениала, который всего несколько лет назад был третьим по богатству человеком в мире», — отметили в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал о создании ЦРУ Telegram-канала для вербовки россиян.

* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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