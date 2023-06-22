«Не знаю, куда жаловаться!» — Тарасова в отчаянии из-за СМИ, которые ее хоронят

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 37 0

Татьяна Тарасова призналась, что устала бороться с фейками о ее здоровье и госпитализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð; 5-tv.ru

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В интернете вновь появилась информация о том, что тренер мучается от плохого самочувствия. Так ли это?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в очередной раз опровергла слухи о своей госпитализации. В беседе с 5-tv.ru она заявила, что очень устала от того, что ее «постоянно хоронят».

«Нет больше никаких сил! Меня хоронят последние полгода. Я не знаю, куда мне жаловаться», — призналась Тарасова.

После небольшого затишья в интернете вновь появилась информация о том, что тренер мучается от плохого самочувствия, постоянно вызывает медиков и теряет сознание.

«Ничего я не теряла. Ничем не болею. Лежу вон, телевизор смотрю», — сказала Татьяна Анатольевна.

За последний месяц в прессе слишком часто пишут о госпитализации Татьяны Тарасовой и ее состоянии в целом. Сама тренер каждый раз выходит на связь и опровергает подобные «информационные вбросы».

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарасова назвала скотиной того, кто начал писать фейки о ее госпитализации.

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