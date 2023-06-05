«Скотина, кто это написал!» — Тарасова ответила на слухи о своей госпитализации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 749 0

Тарасова заявила о хорошем самочувствии в ответ на слухи о госпитализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Заслуженный тренер СССР дала понять, что находится не в больнице.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко негативно отреагировала на слухи о своей срочной госпитализации.

«Какой бред! Скотина, кто это написал!» — заявила она в комментарии 5-tv.ru.

Заслуженный тренер СССР дала понять, что находится не в больнице и чувствует себя хорошо.

До этого ряд источников сообщили, что 76-летней Тарасовой понадобилась срочная помощь врачей. Согласно одним данным, тренера положили на плановое обследование. По другой версии, у Тарасовой поднялось давление и началась тошнота. Однако, когда к ней приехала бригада скорой, она отказалась от госпитализации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский режиссер Никита Михалков госпитализирован после жалоб на перебои работы сердца и одышку.

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