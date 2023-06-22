Готовят долгосрочную стратегию: как проходит визит Нарендры Моди в США

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Нарендра Моди посетит Белый дом в ходе второго дня визита в США

Фото, видео: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN; 5-tv.ru

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Накануне он уже посещал резиденцию американского президента.

В Белом доме сейчас ожидают визит премьер-министра Индии. Нарендра Моди находится в официальной поездке в США второй день.

Накануне он уже посещал резиденцию американского президента во время торжественного ужина, а теперь вновь вернется туда для переговоров с Джо Байденом. В администрации США ожидают, что они определят сотрудничество между двумя странами на ближайшие десять лет.

Вашингтон видит в Нью-Дели важного стратегического партнера, особенно на фоне усиления экономического противостояния с Китаем. И, по мнению экспертов, собирается использовать Индию в противовес КНР.

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