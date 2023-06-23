Хоккеист из Рязани Георгий Савин умер в возрасте 21 года

|
Рита Миронова
Рита Миронова 2 066 0

Что случилось с молодым спортсменом?

Хоккеист из Рязани Георгий Савин умер в возрасте 21 года

Фото: фото из открытых источников

Читайте нас в: Дзен Новости

В Рязани скончался нападающий хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» Георгий Савин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного «Витязя», который дал старт карьере молодого хоккеиста.

Известно, что сердце Георгия Савина остановилось 22 июня. Спортсмену был всего 21 год. Почему молодой человек умер так рано — неизвестно, о причине внезапной смерти не сообщается. Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай.

По неофициальным данным, хоккеист мог выпасть из окна 18 этажа. Как пишут «Известия», это произошло в Олимпийском городке, где Савин жил вместе с девушкой в квартире.

Георгий Савин провел в «Русских Витязях» три сезона, в 2021–2022 годах даже был капитаном команды. Всего на счету нападающего 156 матчей и 64 набранных очка Молодежной хоккейной лиге.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер хоккеист Дмитрий Тарасов.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
83.61
-0.64 91.94
-0.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

10:38
Не забывайте никогда: как прошел День памяти и скорби в России
10:26
Патрушев провел российско-казахстанские консультации по безопасности в Алма-Ате
10:23
Нетаньяху заявил, что поставляемое Украине оружие нашли у границ Израиля
10:17
Нарышкин назвал заблуждением мысли Запада о «сокрушении России силой оружия»
10:03
Военный эксперт сравнил новую тяжелую ракету «Сармат» с американской Minuteman III: разница очевидна?
9:53
Хоккеист из Рязани Георгий Савин умер в возрасте 21 года

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
Фигуристка Александра Трусова выпустила клип на дебютную песню
Сын Эвелины Бледанс хотел быть похожим на Буратино
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео