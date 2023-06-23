Хоккеист из Рязани Георгий Савин умер в возрасте 21 года

В Рязани скончался нападающий хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» Георгий Савин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного «Витязя», который дал старт карьере молодого хоккеиста.

Известно, что сердце Георгия Савина остановилось 22 июня. Спортсмену был всего 21 год. Почему молодой человек умер так рано — неизвестно, о причине внезапной смерти не сообщается. Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай.

По неофициальным данным, хоккеист мог выпасть из окна 18 этажа. Как пишут «Известия», это произошло в Олимпийском городке, где Савин жил вместе с девушкой в квартире.

Георгий Савин провел в «Русских Витязях» три сезона, в 2021–2022 годах даже был капитаном команды. Всего на счету нападающего 156 матчей и 64 набранных очка Молодежной хоккейной лиге.

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