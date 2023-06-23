Мощный пожар вспыхнул в квартире в Каспийске

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 20 0

Огонь перекинулся на соседнюю квартиру сверху.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; Telegram / life_dagestan, ksp_24; 5-tv.ru

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В Каспийске на Каспийском шоссе сгорела квартира в многоэтажном доме. Предварительно, причиной пожара стал взрыв бытового газа. Об этом пишут в Telegram-канале DAGESTAN LiFE.

Возгорание началось в здании на Каспийском шоссе, 30. Огонь быстро перекинулся на квартиру сверху.

На данный момент известно, что пострадала женщина. Ее госпитализировали с ожогами тела, ее состояние уточняется.

Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров. От взрыва из квартиры вылетела оконная рама.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при пожаре на даче в Новосибирске погиб ребенок.

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