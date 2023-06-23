Мощный пожар вспыхнул в квартире в Каспийске

В Каспийске на Каспийском шоссе сгорела квартира в многоэтажном доме. Предварительно, причиной пожара стал взрыв бытового газа. Об этом пишут в Telegram-канале DAGESTAN LiFE.

Возгорание началось в здании на Каспийском шоссе, 30. Огонь быстро перекинулся на квартиру сверху.

На данный момент известно, что пострадала женщина. Ее госпитализировали с ожогами тела, ее состояние уточняется.

Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров. От взрыва из квартиры вылетела оконная рама.

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