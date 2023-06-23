Вашингтон, по мнению политика, годами покрывал албанских ультранационалистов.

Запад усиливает давление на Сербию, чтобы разрушить ее дружеские связи с братской Россией. Об этом заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Отмечается, что главный инструмент влияния — методичное обострение ситуации в Автономном крае Косово и Метохии. Прямыми виновниками разгула антисербского насилия там являются Вашингтон и Брюссель, подчеркнула Матвиенко.

США «при помощи НАТО и безвольного Евросоюза» годами покрывали албанских ультранационалистов и сегодня, когда льется кровь, лишь притворяются миротворцами. И все это грозит новым драматичным конфликтом в регионе.