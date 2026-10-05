«Играют с огнем»: Полянский обратился к Западу после заявлений о Калининграде

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 22 0

Политик считает, что Евросоюз иногда ведет себя более «ястребино», чем НАТО.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Полянский обратился к Западу после заявлений о Калининграде

После заявлений о потенциальном захвате Калининградской области постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал западных политиков к сдержанности. Своей позицией он поделился с «Известиями».

«Все это происходит в контексте абсолютно безумных заявлений политиков европейских, которые не отдают себе отчет, с каким огнем они играют», — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что Евросоюз порой ведет себя более «ястребино», чем НАТО. Полянский отметил, что такие действия бьют прежде всего по европейцам.

Полянский добавил, что Россия оценивает обстановку в соответствии с утвержденными протоколами, и призвал европейских политиков тщательнее подбирать слова и планировать действия.

«В ОБСЕ я регулярно призываю тщательно взвешивать свои слова, потому что в нынешней ситуации любое неосторожное слово может стать тем спусковым крючком, за которым последует крайне нежелательное для нас всех развитие событий», — отметил политик.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявления Полянского о попытках Киева втянуть НАТО в конфликт с Россией. По словам дипломата, Украина старается усилить напряжение между странами и вовлечь страны Европы и НАТО в открытый конфликт с Россией.

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