«Играют с огнем»: Полянский обратился к Западу после заявлений о Калининграде

Полянский обратился к Западу после заявлений о Калининграде

После заявлений о потенциальном захвате Калининградской области постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал западных политиков к сдержанности. Своей позицией он поделился с «Известиями».

«Все это происходит в контексте абсолютно безумных заявлений политиков европейских, которые не отдают себе отчет, с каким огнем они играют», — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что Евросоюз порой ведет себя более «ястребино», чем НАТО. Полянский отметил, что такие действия бьют прежде всего по европейцам.

Полянский добавил, что Россия оценивает обстановку в соответствии с утвержденными протоколами, и призвал европейских политиков тщательнее подбирать слова и планировать действия.

«В ОБСЕ я регулярно призываю тщательно взвешивать свои слова, потому что в нынешней ситуации любое неосторожное слово может стать тем спусковым крючком, за которым последует крайне нежелательное для нас всех развитие событий», — отметил политик.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявления Полянского о попытках Киева втянуть НАТО в конфликт с Россией. По словам дипломата, Украина старается усилить напряжение между странами и вовлечь страны Европы и НАТО в открытый конфликт с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.