Первый эпизод сериала «Библиотекарь» показали на фестивале «Пилот»

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В центре захватывающего сюжета — история актера-неудачника.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В Иванове стартовал фестиваль российских сериалов «Пилот». На открытии показали первый эпизод мистического фэнтези «Библиотекарь».

В центре захватывающего сюжета — история актера-неудачника, который находит книгу, обладающую магическими свойствами. По словам создателей сериала, это и триллер, и боевик, и детектив, и драма. Вместе с жюри пилотный эпизод «Библиотекаря» оценил и корреспондент «Известий» Николай Никулин.

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Первый эпизод сериала «Библиотекарь» показали на фестивале «Пилот»

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