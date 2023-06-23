Карма или новая пассия? Сын Сенчуковой и Рыбина развелся через год после свадьбы

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина развелся с женой после года в браке

Карма или новая пассия? Сын Сенчуковой и Рыбина развелся через год после свадьбы

Фото: Instagram* / basil_r_official

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему идеальный брак молодоженов так быстро распался? И кто в этом виноват?

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий, несмотря на идеальную историю любви, принял решение развестись с супругой. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Несмотря на тяжелый развод, у сына знаменитостей уже появилась новая девушка. По данным СМИ, ее зовут Валерия, ей 19 лет и она работает бровистой.

Сам Василий пока не подтвердил информацию о новых отношениях, но заверил журналистов, что развелся с супругой Дарьей Алябьевой. Однако тут не так уж и важны подтверждения, так как тот уже начал делиться в личном блоге фотографиями с новой пассией.

подпись Новая девушка Василия — Валерия. Instagram* / lers_xo.beauty

Он провел в браке всего год, хотя до был знаком с Алябьевой с детства, а потом они встречались около восьми лет. Многие поклонники припомнили историю их свадьбы: оказывается, молодожены по дороге в ЗАГС забыли обручальные кольца дома и им пришлось за ними возвращаться обратно. Повлияла ли эта плохая примета на скоропостижную размолвку?

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина сыграл свадьбу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
83.61
-0.64 91.94
-0.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

16:50
Песков про заявление Обамы о желании Крыма вернуться в РФ: «Рациональные зерна»
16:44
«Начинает разлагаться»: чем опасны «уколы красоты» из тканей умерших людей
16:42
Предсказавшая трагедию на «Титане» таролог заявила, что люди погибли в нем неслучайно
16:35
«Увидел — беги»: как уберечь ребенка от педофила
16:22
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину превысил 78%
16:13
Последнее лето: трехлетний ребенок утонул в бочке с водой под Иркутском

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Смерть «Титана»: как произошла трагедия на пути к обломкам «Титаника»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео