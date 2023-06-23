Карма или новая пассия? Сын Сенчуковой и Рыбина развелся через год после свадьбы

Почему идеальный брак молодоженов так быстро распался? И кто в этом виноват?

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий, несмотря на идеальную историю любви, принял решение развестись с супругой. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Несмотря на тяжелый развод, у сына знаменитостей уже появилась новая девушка. По данным СМИ, ее зовут Валерия, ей 19 лет и она работает бровистой.

Сам Василий пока не подтвердил информацию о новых отношениях, но заверил журналистов, что развелся с супругой Дарьей Алябьевой. Однако тут не так уж и важны подтверждения, так как тот уже начал делиться в личном блоге фотографиями с новой пассией.

Новая девушка Василия — Валерия. Instagram* / lers_xo.beauty

Он провел в браке всего год, хотя до был знаком с Алябьевой с детства, а потом они встречались около восьми лет. Многие поклонники припомнили историю их свадьбы: оказывается, молодожены по дороге в ЗАГС забыли обручальные кольца дома и им пришлось за ними возвращаться обратно. Повлияла ли эта плохая примета на скоропостижную размолвку?

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина сыграл свадьбу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.