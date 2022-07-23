Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина сыграл свадьбу

С Дарьей Василий вместе уже более восьми лет. В начале лета он сделал возлюбленной предложение и признавался — из свадьбы хочет сделать нереальное шоу.

Сын солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василий женился. Избранницей стала Дарья Алябьева. Небольшим видео с важного дня поделилась в социальной сети сама новоиспеченная жена.

На опубликованном видео она красовалась в машине. Для торжества выбрала классическое белое платье и фату. Под нежный образ идеально подошли локоны, которые развивались на ветру. Невеста выглядела счастливой и умиротворенной. На ее лице не было ни капли волнения.

Instagram* / daria_al

Поклонники с нетерпением ждут подробностей с торжества и эмоций звездных родителей. Ведь Дарья и Василий знакомы с детского сада, пишет StarHit.ru. Их роман закрутился, когда они были подростками. Вместе уже более восьми лет. По словам Рыбина, в его отношениях с избранницей царит идиллия, хотя без недопониманий, хоть и незначительных, все же не обходится. Ради любви молодожены готовы временами обуздать взрывной характер и включить холодный расчет.

В начале этого лета молодой человек все-таки решился и предложил руку и сердце. Тогда пара делилась, что свадебное торжество хочет сделать в виде шоу. На протяжении месяца они готовили номера, были на связи с ведущими, фотографами, видеографами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Павел Прилучный признался в любви Зепюр Брутян.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.