«Работаем над этим»: Регина Тодоренко планирует стать мамой девочки

От брака с Владом Топаловым у телеведущей два сына: четырехлетний Михаил и 11-месячный Мирослав.

Регина Тодоренко планирует стать мамой девочки. Об этом телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на звездной премии «Мама года 2023», где журнал MODA topical вручил ей заветную статуэтку.

«Очень хочу! Работаем над этим. Очень хотим девочку. Очень интересно побыть родителем женского пола. Это что-то такое, как мне кажется, уникальное для меня лично и для Влада, для моего мужа», — призналась Тодоренко.

По словам телеведущей, если в воспитании мальчиков нужно проявлять дисциплину и организацию, чтобы сдерживать их пылкий нрав, то с девочкой, как считает Тодоренко, включаются совершенно другие качества.

«С девочкой как будто энергия другая в доме появляется», — считает Тодоренко.

По признанию телеведущей, ей очень комфортно воспитывать детей с супругом Владом Топаловым, ведь он «включенный отец», поэтому она с радостью готова стать многодетной мамой.

«Я им очень горжусь. Он много занимается детьми. Много читает разной литературы психологической, особенно по воспитанию. И всячески какие-то стратегии пытается отрабатывать на детях. Смотрит, как лучше, как эффективнее. Потому что ему небезразлично, что происходит с детками. Они у нас не как лопух — сами вырастут, нет», — отметила Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко сравнила себя с мегерой в воспитании сыновей.