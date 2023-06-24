Не газировка и мороженое: какие продукты помогут пережить жару

|
Аделина Ким
Аделина Ким 22 0

Диетолог Соломатина посоветовала есть больше овощей для спасения от жары

Не газировка и мороженое: какие продукты помогут пережить жару

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Читайте нас в: Дзен Новости

Инструкция для тех, кто вынужден покидать уютную квартиру с кондиционером.

Когда наступает лето, люди стараются найти различные способы спасения от жары и палящего солнца. Кто-то старается минимизировать время нахождения на улице, а другие налегают на прохладительные напитки и мороженое.

Диетолог Елена Соломатина рассказала изданию News.ru, какие продукты помогают пережить зной. Так, лучше чувствовать себя летом позволяют помидоры, морковь и зелень.

Они содержат большое количество каротиноидов, которые защищают от ультрафиолета. Эти овощи полезны для органов зрения, а также они спасают от кожных повреждений.

«В томатах содержится ликопин, который поможет пережить жару. Морковь, где есть каротиноиды и бета-каратин, тоже лучше усваивается, особенно если при приготовлении блюда добавить сметану. Зелень и овощи содержат большое количество каротиноидов», — отмечает специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты вредно употреблять в жару.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:01
Губернатор Ростовской области Голубев призвал жителей не выходить из дома
4:41
В Москве усилили меры безопасности
4:05
Радость сквозь годы: Как менялся праздник «Алые паруса» с 1968-го по 2023-й
3:57
Не газировка и мороженое: какие продукты помогут пережить жару
3:44
Варфоломеев день: как 24 июня уберечься от разгула нечисти
3:35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео