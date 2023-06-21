Стоит исключить: диетолог рассказала о вреде некоторых продуктов в жару

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Аделина Ким
Аделина Ким 32 0

Диетолог Соломатина предупредила о вреде говядины и свинины в жаркое время

Стоит исключить: диетолог рассказала о вреде некоторых продуктов в жару

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Неконтролируемое потребление может привести к печальным последствиям.

В жаркую погоду наш организм требует изменения рациона. Поэтому, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, необходимо сократить употребление тяжелой пищи. Об этом ИА SM-News рассказала диетолог Елена Соломатина.

В первую очередь, речь идет о трудноперевариваемых белках и жирах: говядина, свинина и баранина.

«В рационе нужно сократить тяжелую пищу, прежде всего трудноперевариваемые белки и жиры: говядина, свинина, баранина, особенно если есть это с жареной картошкой и другими углеводами. Они тяжело перевариваются, выделяют большое количество энергии, и человеку будет жарко», — считает эксперт.

Соломатина также добавила, что заменить мясо лучше рыбой, курицей или куриной грудкой, кроликом или индейкой. Важно также употреблять в пищу молочные белки. Например, на завтрак нужно готовить запеканки, сырники и есть кисломолочные продукты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жареное мясо может привести к смерти.

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