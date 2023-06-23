Гормональные сбои и хрупкий иммунитет: как справиться с неконтролируемым гневом

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Аделина Ким
Аделина Ким 20 0

Нейропсихолог Кушалиева: ведение дневника помогает справиться с раздражительностью

Гормональные сбои и хрупкий иммунитет: как справиться с неконтролируемым гневом

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

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Периодически мозгу нужна эмоциональная разгрузка от полученной за день информации.

Из-за ежедневного стресса, усталости и переизбытка общения с людьми эмоции часто берут вверх, делая нас злыми, вспыльчивыми и раздражительными. Находясь в таком нестабильном состоянии, можно нанести вред себе и окружающим. Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева рассказала изданию 7Дней.ru как справиться с этими эмоциями.

Откуда возникают раздражительность и гнев?

Существует три группы провоцирующих факторов:

  • Психологические. Они проявляются в виде депрессии после стресса, нарушением сна, появлением зависимостей. К этому приводит отсутствие общения с близкими и недостаточное количество отдыха.
  • Болезни. Обычно это результат патологий эндокринной системы, травм головного мозга, психологических заболеваний и наркотических зависимостей.
  • Физиологические. Проявляются гормональными сбоями и хрупкостью иммунитета.

Как бороться?

«Помимо медикаментозной схемы, хорошие результаты показывает терапевтическая. В нее входят арт-техника с психотерапевтом, обучением способам расслабления, самоконтроля. Пациенту назначается сбалансированная диета и контроль за рационом с исключением возбуждающих ЦНС продуктов. Параллельно можно подключать физическую активность для укрепления организма и как способ избавления от накопления стресса», — отмечает эксперт.

Также специалист рекомендует вести дневник самонаблюдения. Фиксировать в нем следует все провоцирующие события и испытанные за день чувства и эмоции. Записи помогут проследить причино-следственную связь.

Как предотвратить их последующее появление?

Кушалиева советует ежедневно избегать эмоциональных потрясений, наладить режим сна и питания, начать медитировать или занять себя физическими нагрузками.

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