Гормональные сбои и хрупкий иммунитет: как справиться с неконтролируемым гневом

Нейропсихолог Кушалиева: ведение дневника помогает справиться с раздражительностью
Фото: www.globallookpress.com / Nick White
Периодически мозгу нужна эмоциональная разгрузка от полученной за день информации.
Из-за ежедневного стресса, усталости и переизбытка общения с людьми эмоции часто берут вверх, делая нас злыми, вспыльчивыми и раздражительными. Находясь в таком нестабильном состоянии, можно нанести вред себе и окружающим. Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева рассказала изданию 7Дней.ru как справиться с этими эмоциями.
Откуда возникают раздражительность и гнев?
Существует три группы провоцирующих факторов:
- Психологические. Они проявляются в виде депрессии после стресса, нарушением сна, появлением зависимостей. К этому приводит отсутствие общения с близкими и недостаточное количество отдыха.
- Болезни. Обычно это результат патологий эндокринной системы, травм головного мозга, психологических заболеваний и наркотических зависимостей.
- Физиологические. Проявляются гормональными сбоями и хрупкостью иммунитета.
Как бороться?
«Помимо медикаментозной схемы, хорошие результаты показывает терапевтическая. В нее входят арт-техника с психотерапевтом, обучением способам расслабления, самоконтроля. Пациенту назначается сбалансированная диета и контроль за рационом с исключением возбуждающих ЦНС продуктов. Параллельно можно подключать физическую активность для укрепления организма и как способ избавления от накопления стресса», — отмечает эксперт.
Также специалист рекомендует вести дневник самонаблюдения. Фиксировать в нем следует все провоцирующие события и испытанные за день чувства и эмоции. Записи помогут проследить причино-следственную связь.
Как предотвратить их последующее появление?
Кушалиева советует ежедневно избегать эмоциональных потрясений, наладить режим сна и питания, начать медитировать или занять себя физическими нагрузками.
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