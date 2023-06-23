Бетонная плита рухнула с крыши дома на две иномарки в Москве — видео

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 42 0

На крыше здания проводились ремонтные работы.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Захаров; 5-tv.ru

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В центре Москвы бетонная плита обрушилась на припаркованные машины. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры момента происшествия, на которых отчетливо видно, как глыба падает с крыши прямо на капот одного из автомобилей.

Инцидент произошел в Кривоколенном переулке в Басманном районе. Судя по видео с места происшествия, бетонная плита не задела лобовое стекло, но сильно повредила переднюю часть одной и заднюю другой машины.

Известно, что на крыше здания, возле которого все произошло, проводились ремонтные работы. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На кадрах видно, как проходящие мимо жители города отходят от дома, с которого рухнула плита, и поврежденных автомобилей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что машина ДПС перевернулась во время «голливудской» погони в Казани.

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