Машина ДПС перевернулась во время «голливудской» погони в Казани

На помощь полицейским пришли коллеги и случайные прохожие.

В Казани развернулась полицейская операция в духе голливудских боевиков. Несколько патрульных машин гонялись за автомобилем каршеринга — пришлось даже перекрыть часть улиц.

Но злоумышленник и не думал останавливаться, надеясь уйти от преследования. Во время погони одна патрульная машина перевернулась и задымилась.

На помощь полицейским пришли коллеги и случайные прохожие — они помогли стражам порядка выбраться. В результате аварии один сотрудник получил травму и был госпитализирован.

Злоумышленника в итоге задержали. Оказалось, он был пьян, а при обыске у него нашли наркотики.