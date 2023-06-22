Машина ДПС перевернулась во время «голливудской» погони в Казани

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Машина ДПС перевернулась во время погони в Казани

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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На помощь полицейским пришли коллеги и случайные прохожие.

В Казани развернулась полицейская операция в духе голливудских боевиков. Несколько патрульных машин гонялись за автомобилем каршеринга — пришлось даже перекрыть часть улиц.

Но злоумышленник и не думал останавливаться, надеясь уйти от преследования. Во время погони одна патрульная машина перевернулась и задымилась.

На помощь полицейским пришли коллеги и случайные прохожие — они помогли стражам порядка выбраться. В результате аварии один сотрудник получил травму и был госпитализирован.

Злоумышленника в итоге задержали. Оказалось, он был пьян, а при обыске у него нашли наркотики.

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Машина ДПС перевернулась во время «голливудской» погони в Казани

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