На автодроме «Игора Драйв» стартовал проект для начинающих пилотов картинга

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Региональные проекты с новым классом «Микро 4Т» развиваются в Татарстане, Курской области, Приморском крае и Крыму.

На автодроме «Игора Драйв» стартовал проект для начинающих пилотов картинга

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Читайте нас в: Дзен Новости

На автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петребурге начались тренировочные сборы и заезды в рамках нового проекта для самых маленьких ценителей картинга от шести до девяти лет. Событие стало значимым для всего автоспорта, сообщили в пресс-службе автодрома.

Начинающие гонщики сели за руль нового класса машин — «Микро 4Т», который позволил юным участникам стать ближе к профессиональному взрослому автоспорту. При создании средств передвижения использовались рамы и резина российских производителей, а также четырехтактный двигатель производства КНР.

«Это большой шаг в развитии автоспорта. С появлением класса „Микро 4Т“ переход от прокатного картинга, как развлечения, к спортивному картингу теперь намного проще», — прокомментировал старший инструктор автодрома «Игора Драйв» Александр Кузьмин

Кузьмин обратил внимание на то, что машины из нового класса стали доступнее предыдущих. Это, по его словам, позволит привлечь к спорту большее число детей.

По итогам первых тренировочных сборов, которые состоялись 21 и 22 июня, юные гонщики освоили теоретическую базу знаний и применили ее на практике во время выполнения тестовых заданий. Мероприятия завершились вручением первых гоночных лицензий.

Второй этап проекта запланирован на 13 июля, а последний сезоне 2023 года пройдет 31 августа. Все желающие могут ознакомиться с условием участия и подать заявку на сайте.

Татарстан, Курская область, Крым и Пермский край также поддержали проект и развивают новый класс «Микро 4Т».

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

21:34
Обернулось катастрофой: взрыв газа «разнес» магазин в Колумбии
21:22
На границе России и Монголии выявили природные очаги чумы
21:13
Дает деньги за приставания и работает не один: что известно о Егорьевском серийном педофиле
21:02
Четверть бомбоубежищ Украины оказались непригодными
20:51
Российские авиастроители передали Минобороны партию новых Су-35С
20:39
Первый эпизод сериала «Библиотекарь» показали на фестивале «Пилот»

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Больше кайфа и удовольствия — прогноз Таро на неделю с 26 июня по 2 июля
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео