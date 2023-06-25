Нездоровый пример: какие привычки в питании приводят детей к ожирению при взрослении

Родители часто совершают ошибки в воспитании наследников, которые потом негативно сказываются на их здоровье в процессе в зрелом возрасте, в том числе и в вопросах правильного приема пищи.

Очень важно с самого рождения прививать детям правильные привычки, в том числе и культуры питания. Необходимо учить малышей здоровому отношению к еде и процессу приема пищи. Какие самые распространенные вредные привычки есть у детей, изданию 7Дней.ru рассказала взрослый и детский нутрициолог Дарья Кораблева.

Просмотр мультфильмов во время еды

Очень часто родители совершают ошибку, когда дают детям гаджеты во время приема пищи. Эксперт объясняет, что это чревато серьезными последствиями, ведь ребенок начинает привыкать к этому и перестает быть вовлеченным в процесс трапезы.

«Мыслительный процесс сосредоточен на другом, и это приводит к ухудшению работы инстинкта насыщения, что влияет на дальнейшее переедание и набор веса. Таким образом пища поступает в организм необдуманно, и мамы не замечают, в какой момент малыш насытился. Часто он и сам этого не понимает и не подает сигналов. Помимо этого ребенок в таком случае часто недостаточно пережевывает пищу», — отмечает эксперт.

А тщательно пережевывать пищу очень важно, поскольку так усваиваются все полезные вещества из продуктов. Жевание подготавливает все системы к перевариванию пищи. Специалист советует выделять на прием пищи с ребенком как минимум 15 минут времени. Стоит в это время занять ребенка общением и разговорами. Например, рассказывать что-то полезное.

Несбалансированный завтрак

Завтрак — очень важный прием пищи, который не стоит игнорировать. Необходимо, чтобы в процентном сообщении количество еды на завтрак, обед и ужин составляло 40/40/20. Когда после пробуждения ребенок не получает достаточного количества белков, жиров и углеводов, он захочет восполнять дефициты не только во время обеда и ужина, но и во время перекусов, съедая больше, чем нужно.

Несбалансированный завтрак влияет не только на дефицит энергии у детей, но и на работу желчного пузыря и работу мозга. Такие дети обычно очень рассеяны, имеют низкие физические показатели и проблемы с концентрацией внимания.

Отсутствие питьевого режима

Маленький ребенок чувствует жажду только в моменты обезвоживания, а это является причиной отсутствия сил. Развить у малыша сигнал жажды могут родители. Для этого можно расставить по квартире бутылки с водой. Необходимо также на своем примере показывать, как важно пить воду. Также стоит и самим предлагать ребенку попить. Однако не стоит путать воду со сладкими напитками.

Дисбаланс в питании

Перекусы между приемами пищи чаще всего происходят за счет простых углеводов с большим количеством сахара. В результате дети отказываются от нормального приема пищи или употребляют мало здоровой еды. Однако, правильного режима питания часто нет и у самих родителей, поэтому начать стоит с построения правильной системы питания всей семьи.

Не секрет, что чрезмерное употребление хлебобулочных изделий, макарон и легких углеводов приводят к ожирению. Во-первых, из-за того, что эта еда вызывает привыкание. Во-вторых, потому что дефицит не покрывается, поэтому в ближайшее время снова захочется есть.

Нездоровый пример родителей и давление на детей

Не стоит заставлять ребенка есть через силу. В результате малыш начинает привыкать переедать, и эта модель пищевого поведения может остаться вместе с ним на протяжении всей жизни. А так как ребенок не может самостоятельно научиться контролировать жажду и голод, то важно, чтобы родители взяли под контроль этот процесс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как научить ребенка любить полезную пищу.