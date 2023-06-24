Ассоциация банков РФ предостерегла россиян от снятия наличных в больших объемах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 409 0

На фоне перегруженности сети можно иметь при себе небольшую «бумажную» сумму.

Ассоциация банков РФ предостерегла россиян от снятия наличных в больших объемах

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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Россиянам не следует обналичивать крупные суммы — в этом сейчас нет смысла. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

В СМИ ранее появились сообщения о поднятии курса на фоне ситуации в стране. По словам Войлукова, снимать наличные деньги в больших объемах необходимости нет, однако для спокойствия можно иметь при себе небольшую «бумажную» сумму, так как интернет перегружен сообщениями и новостями, что может вызывать кратковременные проблемы с чтением карт.

Вице-президент банковской организации заметил, что население России привыкло впадать в панику и снимать наличные деньги, однако ликвидность касс и банкоматов рассчитана на несколько дней, Центробанк поддержит кредитные организации.

«Скорее всего, в рабочий день курс скорректируется вниз. Сейчас бежать и покупать доллары и евро по завышенному курсу в паническом настроении — не самый правильный вариант», — прокомментировал Войлуков.

В заключение он добавил, что в выходные ситуацию спрогнозировать крайне сложно. Реакцию банков можно будет наблюдать в понедельник. По его словам, финансовые организации могут искусственно поднимать курс валюты, чтобы посодействовать охлаждению спроса.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦБ планирует изменить закон из-за сокрытия банками реальных ставок по кредитам.

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