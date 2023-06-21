«Жесткие меры»: ЦБ планирует изменить закон из-за сокрытия банками реальных ставок по кредитам

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54 0

Набиуллина: ЦБ хочет изменить закон из-за сокрытия банками реальных ставок по кредитам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН ; 5-tv.ru

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Некоторые финансовые организации вводят заемщиков в заблуждение.

Законодательство нуждается в новых проектах, которые не позволят банкам прятать реальные кредитные ставки. Об этом заявила глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в рамках своего выступления в Совете Федерации.

По ее словам, кредитные предложения могут вводить в заблуждение невнимательных клиентов. Реальные ставки организации пытаются скрыть за дополнительными продуктами и комиссиями. В результате заемщики не понимают конечный размер ставок и попадают в кредитную ловушку.

«Нужны более жесткие меры, изменения в закон, требования к рекламе таких кредитов», — прокомментировала Набиуллина.

По оценкам регулятора, сегодня есть необходимость защищать права потребителей финансовых услуг, и помочь в этом может изменение законодательства.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Центральный Банк РФ беспокоит ипотека, которую слишком сильно «накачивают» льготными и псевдольготными программами.

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