Через почву: чем можно заразиться при работе в огороде

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 45 0

Врач Хухрев: при работе в огороде можно заразиться столбняком и токсоплазмозом

Через почву: чем можно заразиться при работе в огороде

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Находясь на даче, необходимо помнить о существовании риска заражения инфекциями, которые передаются через землю.

При работе в огороде можно заразиться столбняком и токсоплазмозом. Об опасностях, подстерегающих дачников, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Споры столбняка находятся в земле. Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться», — рассказал врач радио Sputnik.

Если по участку гуляют уличные кошки, то через землю можно заразиться токсоплазмозом. Врач порекомендовал работать в огороде исключительно в перчатках. Также не стоит забывать про личную гигиену — нужно регулярно мыть руки. А пока ладони и пальцы грязные — не стоит прикасаться к лицу и особенно тереть глаза.

Если соблюдать меры предосторожности — то инфекций можно избежать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как выбрать недорогой и хороший культиватор для почвы? На этот вопрос ответил агроном Главного ботанического сада Российской академии наук Антон Кучеров. Он рассказал, какой ручной культиватор эффективнее.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:15
Упало мировое влияние: как потребности Украины в оружии отразились на авторитете США
4:59
Нездоровый пример: какие привычки в питании приводят детей к ожирению при взрослении
4:35
БМП-3Ф для морпехов будет модернизирована
4:23
Салюты, музыка и чувства: как выпускники со всей России смотрели трансляцию «Алых парусов»
4:20
Через почву: чем можно заразиться при работе в огороде
4:00
Наталья Сенчукова раскрыла детали развода сына: «О свадьбе разговоров долго не будет»

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Пациентке гинекологического отделения в Новосибирске вызвали психбригаду
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео