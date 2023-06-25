«Буллинг — это про меня»: актриса Лариса Баранова рассказала об избиениях в школе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 639 0

Актриса Баранова рассказала об избиениях в школе

«Буллинг — это про меня»: актриса Лариса Баранова рассказала об избиениях в школе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса призналась, что после пережитого она не озлобилась, ведь поняла — тем, кто издевался над ней, повезло в жизни меньше.

Звезда сериала «СашаТаня» Лариса Баранова вскрыла неприятную правду о школьном времени. Оказалось, что тогда столкнулась с буллингом и неоднократно подвергалась избиению. Такое поведение одноклассников знаменитость связала с тем, что была тихой и «забитой».

«Я была тихая, забитая девочка, которую били. Буллинг — это про меня. Меня, например, травили из-за того, что я не очень хорошо одевалась и была очень худой в школе. И еще я нестандартно мыслила», — рассказала она в интервью «МК».

При этом не возненавидела жизнь и не озлобилась на тех, кто издевался над ней. Да и каких-либо комплексов не приобрела. А наоборот, поблагодарила тех людей, отметив, что им в жизни повезло чуть меньше, чем ей. Ведь у нее были добрые родители, которые поддерживали дочку во всем.

«Справиться с проблемами мне помогали мама и папа. Эти дети не виноваты, что у них, возможно, не было таких добрых родителей, как у меня. Мои родители во всем меня поддерживали. Они научили меня любить людей просто так», — подытожила Баранова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать с агрессивным подростком в школьном классе.

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