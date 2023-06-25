«Гвоздь могу забить»: Дмитрий Маликов рассказал о домашних хлопотах

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Дмитрий Маликов признался, что не занимается бытовыми делами

«Гвоздь могу забить»: Дмитрий Маликов рассказал о домашних хлопотах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист отметил, как только пытается взять в руки какой-либо инструмент, жена сразу начинает тревожиться за его безопасность.

Певец Дмитрий Маликов честно признался, что не занимается бытовыми проблемами, поскольку это не его конек. Подобной работы не боится и умеет ее выполнять, но как только хватается за какой-либо инструмент, супруга Елена начинает тревожиться.

«Гвоздь дома могу забить, но жена скажет „Береги пальцы“», — объяснил знаменитость в интервью развлекательному шоу на YouTube.

Также он рассказал, что и младшего сына Марка спать укладывает жена, потому что с Маликовым наследник не засыпает, а наоборот — пытается играть. Но развлекать сына все же готов. К примеру, хочет свозить мальчика на рыбалку. И сейчас подыскивает для этого место недалеко от дома. Также Маликов отметил, что наслаждается поздним отцовством.

«Когда в сознательном возрасте появляются малыши, к ним другое отношение. Даже когда родилась Стефания, все было иначе. Мне кажется, что надо быть строгим папой — эта связь „отец-сын“ должна оставаться. Но у нас строгая Лена. Она какие-то вещи категорически запрещает, а я не категорически», — подытожил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению Дмитрия Маликова, сделать жизнь женщины краше.

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