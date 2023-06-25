Наталья Сенчукова раскрыла детали развода сына: «О свадьбе разговоров долго не будет»
Певица Наталья Сенчукова рассказала о разводе сына
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Брак наследника певицы не продлился и года.
Певица Наталья Сенчукова раскрыла детали развода сына Василия и рассказала о его будущем. Брак наследника не просуществовал и года. Как сообщила артистка, виновных в распаде семьи она считает обоих. При этом вдаваться в подробности, что именно стало камнем преткновения, не стала.
«Расстались они с Дашей довольно давно, уже официально развелись. Поэтому Вася с чистой совестью строит новые отношения. Иначе было бы неправильно, неприятно», — заявила Сенчукова в беседе с изданием StarHit.ru.
В холостяках Василий долго не ходил. Теперь его сердце занято блондинкой по имени Лера. Она танцовщица и бровист. Сын Сенчуковой девушку называет уже новой женой, хотя, как призналась знаменитость, о свадьбе наследник еще долго не будет задумываться. С новой избранницей наследника Сенчукова уже успела познакомиться.
«У него теперь о свадьбе разговоров не будет еще долго. Отношения — сложная штука, главное, что после развода никто не скандалит, не поливает друг друга грязью. Им самим-то сложно было разобраться в ситуации, а нам со стороны — тем более», — добавила артистка.
При этом она не стала загадывать, как сложатся дальнейшие отношения некогда возлюбленных. Ведь Дарья была поддержкой и опорой Рыбина-младшего. Ради него даже сменила сферу профессиональной деятельности, поступив после медицинского на режиссерский факультет института культуры.
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