«Шанс есть всегда»: Барановская рассказала, какие мужчины могут быть рядом с ней

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, что для нее главное в мужчине

«Шанс есть всегда»: Барановская рассказала, какие мужчины могут быть рядом с ней

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Телеведущая призналась, что моментально может потерять интерес к потенциальному избраннику. Но из-за чего?

Телеведущая Юлия Барановская редко рассказывает о своей личной жизни. Но, так или иначе, женщина не смогла построить новых отношений после расставания с футболистом Андреем Аршавиным. Но она надеется найти человека, с которым сыграет свадьбу и родит еще одного ребенка.

После того как спортсмен ушел из семьи, Барановская собственными силами воспитывала двух сыновей — Арсения и Артема, и дочь Яну. Телеведущая сделала выводы из отношений с Аршавиным и теперь внимательно относится к своему выбору. При этом у нее нет завышенных требований к потенциальным партнерам. Единственная причина, по которой телеведущая может отказать мужчине — это слабость характера. Об этом Барановская рассказала газете «Вечерняя Москва».

«Когда я вижу мужскую слабость, моментально теряю интерес к нему. Доказывать словами мне ничего не нужно — только поступки. Поэтому любой мужчина, какой бы статус он ни имел — он добьется ту женщину, которую хочет. Все остальное — отговорки», — заявила телеведущая.

Телеведущая призналась, что ей не важно сколько мужчина зарабатывает и какой социальный статус имеет. Главное, чтобы у него была цель добиться женщину.

«Шанс есть всегда. Главное — хотеть им воспользоваться. Вообще, в принципе любой мужчина может добиться любую женщину», — подчеркнула Барановская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая не хочет скрывать доход от второй половинки.

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