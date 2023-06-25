Пельменный цех полыхает в Тольятти на площади 500 квадратных метров

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 256 0

По имеющимся данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Пельменный цех полыхает в Тольятти на площади 500 квадратных метров

Фото: www.globallookpress.com / Christian Müller

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Пожар произошел в здании пельменного цеха в Тольятти — огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Самарской области.

«Прибывшими подразделениями установлено, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю происходит горение трансформатора», — рассказали в ведомстве.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Погасить огонь сейчас пытаются 70 пожарных и 23 единицы техники.

«Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 95 человек», — уточнили в МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный пожар охватил завод в Турции. Черные клубы дыма были видны в радиусе 50 километров.

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