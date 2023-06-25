Будет непросто: какое будущее у транзита газа из России в Европу

Текущий контракт истекает в 2024 году.

Будет ли продолжаться транзит российского газа через Украину зависит от интересов европейских потребителей. Таким мнением с РИА Новости поделились опрошенные эксперты.

Некоторое время назад министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что договориться о продлении транзитного договора в 2024 году будет очень непросто. По условиям подписанного в 2024 году контракта, Газпром гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре.

«Решение о продлении контракта на транзит российского газа через территорию Украины будет приниматься с учетом интересов европейских потребителей и с их участием», — уверен директор центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Александр Амирагян.

Несколько иной позиции придерживается директор по исследованиям «Выгон Консалтинг» Мария Белова. Она отметила, что сторонам будет договориться довольно сложно. Однако, как в случае с зерновой сделкой, Россия и Украина могут прибегнуть к помощи посредников.

Привыкли врать: Путин жестко раскритиковал Запад за обман в зерновой сделке

Украинский маршрут является одной из двух транспортных артерий поставок российского газа в Европу. По нему страны получают 5% импортируемого газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случится при отмене транзита российского газа через Украину.